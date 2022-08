Luva de Pedreiro deve fazer parceria com Marvel e Homem-Aranha

Uma nova expectativa em torno do influencer Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi criada após o jovem fazer diversos posts enigmáticos insinuando uma parceria com a Marvel e o filme do Homem-Aranha.

Recentemente o influencer tinha compartilhou em seu perfil o símbolo de uma aranha, acompanhado da frase: “Obrigado, meu Deus. Receba”. Já no último final de semana, Luva fez vídeo no tradicional campo de terra que viralizou em golaços anotados pelo jovem, as imagens mostram a chuteira, camisa e calção jogados no chão. Já quando o foco é dado na trave, uma máscara do Homem-Aranha aparece presa nas redes. “The Spider Man is Coming…”, disse o influenciador digital. Na tradução livre: “O Homem-Aranha está chegando”.

Legenda: Uma máscara do Homem-Aranha aparece presa nas redes. “The Spider Man is Coming…” Foto: Reprodução

O que chamou atenção também dos fãs foram os emojis representando uma filmadora e uma claquete.

Contratos milionários

Após mudar de empresário e assinar com empresa do ex-jogador de futsal, Falcão, o influencer segue acumulando parcerias com marcas mundiais. Recentemente, o jovem se tornou garoto-propaganda exclusivo da marca de artigos esportivos Adidas. A duração do contrato é de 18 meses e a empresa pretende levá-lo à Copa do Mundo do Qatar.

Além disso, Iran Ferreira fez uma turnê por diversos países da Europa visitando clubes.