Luiz Otávio sofre nova lesão, passará por cirurgia e está fora do restante da temporada

Zagueiro e capitão do Ceará, Luiz Otávio está fora do restante da temporada. O clube confirmou nova contusão do jogador nesta segunda-feira (28). O atleta sofreu uma entorse no joelho direito, o mesmo da lesão anterior, durante o treino de apronto na última sexta-feira e vai passar por nova cirurgia. Jogador vai ficar de oito a nove meses fora a contar do procedimento.

O atleta passou por exames de imagem que confirmaram “rotura completa do ligamento cruzado anterior e estiramento dos ligamentos colaterais e cruzado posterior”, explica a nota do clube. Ainda de acordo com o Alvinegro, o defensor já iniciou fisioterapia pré-operatória.

Luiz Otávio ficará de oito a nove meses em recuperação após a cirurgia, mas antes disso faz fisioterapia para diminuir o edema e cicatrizar os ligamentos colaterais. Só depois vai operar o ligamento cruzado.

O jogador passou por cirurgia para corrigir uma lesão no LCA ainda no fim de 2023. Depois de passar quase um ano fora após tratar o joelho direito, Luiz Otávio voltou a campo no duelo contra a Ponte Preta, na 32ª rodada da Série B. Nas redes sociais, o clube desejou boa recuperação ao jogador, uma das lideranças do time.

O Alvinegro entra em campo no próximo domingo (3), quando enfrenta o Avaí a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão, válido pela 35ª rodada.