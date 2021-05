Luis Roberto recebe primeira dose da vacina contra Covid-19 em Fortaleza

O jornalista e narrador Luis Roberto, da Rede Globo, foi vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira (5), em Fortaleza. Com 59 anos, recebeu a primeira dose do imunizante no Centro de Eventos, em ação drive-thru da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

"Que todos tenham acesso a vacina o mais rápido! Vacina salva vidas. Vacina pode recolocar a humanidade nos trilhos! Os cuidados continuam. Cada vez mais precisamos estar unidos pra vencermos essa guerra. Hoje foi minha vez! Que mistura estranha de sentimentos. De conquista, de alívio, de gratidão, de esperança", publicou nas redes sociais.

Luis Roberto é natural de São Paulo, mas reside com a família no Ceará. Na emissora, é responsável pela narração de grandes eventos esportivos, como a transmissão da Copa do Mundo.

Plano de imunização

O narrador Luis Roberto estava na lista de pessoas com comorbidade, grupo contemplado na 3ª fase do protocolo estadual de imunização. Nesta etapa, serão convocadas também as pessoas com deficiência permanente, grávidas e puérperas.

Para ter acesso ao agendamento é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital.

Conforme o Plano Municipal de Vacinação, a meta é imunizar 107.614 pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos. O número projetado para quem tem deficiência grave é de 111.372.

