Lucas Sasha detalha trabalho de Vojvoda no Fortaleza e confia em evolução na Série A; assista

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza, foi o convidado especial do programa Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (5). Após quatro jogos pelo time, sendo titular nas duas últimas partidas, o atleta de 32 anos reforçou o foco do elenco em reagir na Série A do Brasileiro e deixar a zona de rebaixamento.

"A nossa conversa de vestiário é sobre atitude, para cada um fazer um pouquinho além em campo. Como elenco, de jogadores, nosso time é muito bom. Tem o fator psicológico, de tomar gol no último minuto, perder pontos, isso tudo afeta psicologicamente. Por isso uma vitória é muito importante no domingo porque se conseguir embalar mais, a gente consegue desfrutar dos jogos. A nossa segunda parte sempre é mais sofrida. Creio que com a vitória, melhora a atuação e os resultados”, declarou.

O próximo desafio tricolor é contra o Internacional, no domingo (7), às 18h, pela 21ª rodada da Série A. Com a semana cheia para trabalhar, Sasha ressaltou que o time se recuperou fisicamente e conseguiu colocar em prática uma parte das atividades do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

"O padrão, antes era muito claro que eram três zagueiros, agora a gente conseguiu mudar de uma linha de quatro para três zagueiros de novo. Isso é bom porque a gente consegue se adaptar. Em relação ao que o Vojvoda pede, ele gosta de um time muito sólido, aguerrido, de muita intensidade na marcação e quando temos a bola, dá a maior liberdade. Claro que tem a estrutura que ele monta, até aqui, ‘fazer isso, daqui pra cá, é com vocês. Não adianta gritar que nem escutam”, completou.

Confira a exclusiva com Lucas Sasha

