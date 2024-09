Lucas Drubscky fala sobre momento do Ceará e pressão por acesso: 'É obrigação pelo tamanho do clube'

Na última terça-feira (17), o executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, concedeu entrevista para a Jovem Pan News de Curitiba e comentou sobre o momento que vive o Vovô, sobre a torcida e ainda sobre os altos e baixos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele admitiu que a pressão pelo acesso do Vovô, pelo tamanho do clube, assombra '24 horas'.

"O Ceará é um time muito grande, um time com três milhões de torcedores e que tem uma expectativa gigantesca para essa volta [para a Série A]. Toda estrutura que tem hoje, parte de centro de treinamento, tudo que a gente tem a nossa disposição, é uma estrutura de um clube e equipe de Série A. O Ceará não tem tamanho mais para estar em uma Série B. Óbvio que quando se toma a frente de um clube assim, para disputar uma Série B, o acesso é uma obrigação que te “assombra” 24h. Não tem outro resultado para o Ceará, ao disputar a Série B, que não seja o acesso”, explicou.

Ele foi anunciado como o novo executivo de futebol do Ceará no dia 27 de novembro de 2023 e na entrevista o profissional comentou sobre o momento que vivia o alvinegro quando chegou ao Vovô.

“A gente assume o clube, no final de novembro, com um clima de cobrança e de pressão enorme, porque o Ceará vinha de um rebaixamento em 2022 depois de quase sete, oito anos diretos na Série A e vem de um ano que tinha uma expectativa muito grande de subir, que foi ano passado, em 2023, e não conseguiu o acesso. Então vem essa pressão grande, que a gente precisa administrar e passar”, contou.

Legenda: O Ceará persegue a entrada no G-4 da Série B em 2024 Foto: Kid Junior / SVM

Avaliação do trabalho de Condé

O executivo ainda comentou sobre os altos e baixos que vive o Alvinegro e ressaltou que após a chegada de Léo Condé a equipe tem tido uma maior regularidade.

“A gente tem conseguido fazer um ano, dentro do possível, bom. A gente foi Campeão Cearense depois de cinco anos que o rival vinha sendo campeão, hoje com uma estrutura, um nível de investimento bem maior que o nosso e ainda assim fomos campeões, com autoridade, sem perder nenhuma partida no ano para o rival. A gente teve um processo de alto e baixo durante a Série B e que agora, desde a chegada do Léo, temos tido uma regularidade maior, mesmo as vezes não ganhando as partidas a gente tem feito jogos em que a gente joga bem, e na maioria das vezes de maneira até superior ao adversário. Estamos firmes na briga, mas vamos ver o que Deus tem reservado para nós até o final da competição” finalizou.

O Ceará enfrenta o Coritiba nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida vai acontecer no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. O Alvinegro é o 6º da Série B com 39 pontos, e está 3 do G4 da competição.