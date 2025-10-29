Diário do Nordeste
Lorient x PSG no Campeonato Francês: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela décima rodada da Ligue 1

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:05)
Jogada
Legenda: Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025
Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

Lorient e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (29) no Campeonato Francês, em partida válida pela décima rodada da Ligue 1 2025/26. O jogo será às 15h, no estádio Yves Allainmat, em Lorient (FRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Cazé TV 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lorient: Mvogo; Meité, Talbi, Yongwa e Le Bris; Ebong, Abergel e Kouassi; Pagis, Makengo e Tosin.

PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Mayulu, Doué; Dembélé, Barcola e Gonçalo Ramos.

LORIENT X PSG | FICHA TÉCNICA

  • Competição: décima rodada da Ligue 1 2025/26
  • Local: estádio Yves Allainmat, em Lorient (FRA)
  • Data: 29/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 15h (de Brasília)
