Lorient x PSG no Campeonato Francês: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela décima rodada da Ligue 1
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:05)
Lorient e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (29) no Campeonato Francês, em partida válida pela décima rodada da Ligue 1 2025/26. O jogo será às 15h, no estádio Yves Allainmat, em Lorient (FRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Cazé TV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lorient: Mvogo; Meité, Talbi, Yongwa e Le Bris; Ebong, Abergel e Kouassi; Pagis, Makengo e Tosin.
PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Mayulu, Doué; Dembélé, Barcola e Gonçalo Ramos.
LORIENT X PSG | FICHA TÉCNICA
- Competição: décima rodada da Ligue 1 2025/26
- Local: estádio Yves Allainmat, em Lorient (FRA)
- Data: 29/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 15h (de Brasília)
