Lorient x PSG: confira horário, palpites e prováveis escalações

Lorient entra em campo nesta quarta-feira, 24 de abril, às 14:00h (horário de Brasília), contra o PSG pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A partida será no Stade du Moustoir, em Lorient, França. Isolado na liderança do campeonato, o time comandado por Luis Enrique pode se sagrar campeão já neste meio de semana.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da ESPN e Star+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lorient

Mvogo; Kalulu, Laporte, Adjei, Touré e Yongwa; Louza, Bakayoko, Kari e Ponceau; Kroupi. Técnico: Régis Le Bris.

PSG

Donnarumma; Hakimi (Mukiele), Skriniar, Lucas Hernández e Nuno Mendes; Ugarte, Lee e Ruiz; Dembélé, Ramos e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Competição: 29ª rodada do Campeonato Francês

Local: Stade du Moustoir, em Lorient, França

Data: 24/04/2024 (quarta-feira).

Horário: 14h00 (horário de Brasília).