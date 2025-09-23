Diário do Nordeste
Liverpool x Southampton: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam na Copa da Liga Inglesa

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Liverpool entra em campo neste sábado (5), pelo campeonato inglês
Foto: Paul ELLIS / AFP

Liverpool e Southampton entram em campo nesta terça-feira (23), em jogo da Copa da Liga Inglesa. O duelo entre as equipes será em Anfield Road, a partira das 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Joe Gomez, Leoni e Robertson; Endo, Curtis Jones e Wirtz; Chiesa, Isak e Ngumoha.

Southampton: Bazunu; Roerslev, Stephens, Harwood-Bellis e Manning; Charles e Jander; Fellows, Azaz e Fraser; Downs.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Southampton 
Data e hora: 23/09, às 16h (de Brasília)
Local: Anfield Road

 

