Liverpool x Southampton: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Equipes se enfrentam na Copa da Liga Inglesa
Liverpool e Southampton entram em campo nesta terça-feira (23), em jogo da Copa da Liga Inglesa. O duelo entre as equipes será em Anfield Road, a partira das 16h (de Brasília).
ONDE ASSISTIR
Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Joe Gomez, Leoni e Robertson; Endo, Curtis Jones e Wirtz; Chiesa, Isak e Ngumoha.
Southampton: Bazunu; Roerslev, Stephens, Harwood-Bellis e Manning; Charles e Jander; Fellows, Azaz e Fraser; Downs.
FICHA TÉCNICA
Liverpool x Southampton
Data e hora: 23/09, às 16h (de Brasília)
Local: Anfield Road
