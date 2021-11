Liverpool x Atlético de Madrid: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Cada vez mais líder do Grupo B da Champions League, o Liverpool recebe o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (3), às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Anfield, em Liverpool (ING). A partida é válida pela 4ª rodada da Uefa Champions League.

Os ingleses somam 9 pontos em três jogos e esperam a manutenção do aproveitamento de 100% contra o Atlético de Madrid, novamente. No último encontro, no dia 19 de outubro, melhor para o Liverpool, que venceu por 3 a 2, em partida emocionante.

Já os espanhóis, com uma vitória, um empate e uma derrota, disputam o segundo lugar do Grupo B com Porto, também com 4 pontos. É a chance de descolar dos portugueses e frear a disparada do Liverpool.

Transmissão

Transmissão

A partida terá transmissão do TNT e HBO Max

Prováveis escalações

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mane. Técnico: Klopp.

Atlético de Madrid

Oblak; Felipe, Gimenez, Hermoso; Trippier, De Paul, Koke, Carrasco; Felix, Suarez, Correa. Técnico: Simeone.

Jogos da Champions League

Liverpool x Atletico de Madrid

Local: Anfield, Liverpool (ING)

Data e horário: 17h, quarta-feira, 3 de novembro de 2021

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

