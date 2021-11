Lista de mais escalados do FIFA 22 tem Vinícius Júnior e Marquinhos; confira seleção

O futebol brasileiro tem dois representantes entre os atletas mais escalados do game FIFA 22. Em uma lista com os favoritos da franquia da EA Sports no modo Ultimate Team, o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e o zagueiro Marquinhos, do PSG, surgem na formação ideal (4-3-3).

Os dados são do site Futbin e avaliam as partidas desde o lançamento do game, em 1º de outubro. No caso de Vini, o item que foi adotado é o de quando esteve pela primeira vez na Seleção da Semana (TOTW), recebendo a nota geral (rating) 83 - a carta ouro padrão do jogador é 80.

Já com o atleta do PSG, o defensor tem o item normal escolhido, com overall de 87. Na posição, é o mais usado, com o francês Varane na vice-liderança: 7 milhões de partidas contra 6,9 mi.

Os demais integrantes são: Donnarumma (ITA | PSG); Hakimi (MAR | PSG) e Mendy (FRA | Real Madrid); Kanté (FRA | Chelsea), Nkunku (FRA | RB Leipzig) e Pogba (FRA | Manchester United); Dembele (FRA | Barcelona) e Cristiano Ronaldo (POR | Manchester United).