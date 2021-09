FIFA 22 divulga melhores dribladores da game com Negueba e Talles Magno; veja brasileiros

Os melhores dribladores do game FIFA 22 foram divulgados. Com lançamento previsto para 1º de outubro, a desenvolvedora EA Sports apresentou os atletas que receberam as cinco estrelas disponíveis para a finta, o que permite executar os movimentos de habilidade do game.

A lista possui 51 nomes, sem incluir jogadores considerados ICONS ou HEROES - classificações internas previstas para personagens que não atuam mais no futebol profissional. E o Brasil tem 10 representantes que podem ser encontrados em diferentes modos do jogo, como o Ultimate Team.

Além de estrelas mundiais como o atacante Neymar e o lateral Marcelo, há surpresas e promessas da nova geração que ganharam o status máximo no game. Um exemplo é o atacante Negueba, ex-Flamengo. Com 29 anos, o jogador defende o Incheon United, da Coréia do Sul.

A liga asiática também possui o meia Cesinha, contemplado com as estrelas de drible no Daegu. Por fim, vale destacar Talles Magno, ex-Vasco, e Ilsinho, ex-São Paulo, ambos nos EUA.

Confira os brasileiros “dribladores” no FIFA 22:

PE | Neymar - Paris Saint-Germain (PSG)

SA | Roberto Firmino - Liverpool

MEI | Coutinho - Barcelona

PE | Vinícius Jr - Real Madrid

LE | Marcelo - Real Madrid

PD | David Neres - Ajax

PD | Antony - Ajax

MEI | Igor Coronado - Al Ittihad

MEI | Cesinha - Daegu

MD | Negueba - Incheon United

ME | Talles Magno - New York City

MD | Ilsinho - Philadelphia Union

