Lisca critica jogos da Copa do Brasil em meio à pandemia: "Estou perdendo amigos"

O técnico Lisca, do América-MG, criticou a realização de jogos da primeira fase da Copa do Brasil em meio ao cenário de piora na crise sanitária decorrente da pandemia da covid-19. O treinador expressou seu descontentamento antes do duelo contra o Athletic, de São João del Rey, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.



Nesta quarta-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil, com datas e horários para a realização dos jogos. A primeira rodada é definida em jogo único, na casa da equipe com pior desempenho no ranking da confederação.



"Vou aproveitar para fazer um apelo às autoridades do Brasil, principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com oitenta clubes para o dia 10, dia 17, que vamos levar jogador com delegação de 30 jogadores de um lado para outro do país", iniciou Lisca, que ainda reforçou o pedido nominalmente aos dirigentes da confederação.



"Nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais, eu estou perdendo amigos, amigos treinadores. É hora de segurar a vida. Aqui no Mineiro tudo bem, é mais perto, mas como vão levar uma delegação do norte para o sul. Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, autoridades. Nós estamos apavorados", finalizou o técnico.



Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil serão nos meios de semana dos dias 9, 10 e 11 de março e 16, 17 e 18 de março. O América-MG entra em campo no dia 18 de março, às 17h, em visita ao Treze, de Campina Grande. Caso avance, a equipe de Belo Horizonte enfrentará Porto Velho ou Ferroviário na segunda fase

Casos



O América-MG também confirmou três novos casos de coronavírus no elenco. Os atacante Kawê e Marcelo Toscano, além do volante João Gabriel, testaram positivo para a covid-19 na última segunda-feira. Antes de viajar para a Paraíba, a equipe de Lisca tem compromissos contra Pouso Alegre e Caldense pelo Campeonato Mineiro. O time venceu Boa e Athletic nas duas primeiras rodadas, ambos por 1 a 0.

