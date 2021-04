Libertadores 2021: veja grupos e adversários dos brasileiros na competição internacional

Nesta sexta-feira (9) a Conmebol sorteou os grupos da Copa Sul-Americana e da Taça Libertadores. Na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, as equipes brasileiras conheceram seus adversários no torneio mais importante do continente.

Palmeiras, atual campeão da Libertadores, Flamengo e São Paulo foram os brasileiros cabeças de chave. Internacional e Atlético-MG figuraram no pote 2, enquanto o Fluminense estava no pote 3. A definição dos potes é baseado no Ranking da Conmebol.

O Brasil poderá ter até oito equipes participantes da Libertadores em 2021. Grêmio e Santos disputam a 3ª fase da Pré-Libertadores. Em caso de classificação, os brasileiros entram no Grupo A e C, respectivamente.

O início da competição está previsto para o final de abril. A tabela será divulgada nos próximos pela Conmebol.

🙌🏆 Sorteados! Assim ficou a Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2021.



🤔 Qual é a chave mais forte?#GloriaEterna pic.twitter.com/4HAZN19AE9 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 9, 2021

Confira os grupos da Libertadores 2021

Grupo A:

Palmeiras (BRA)

Defensa y Justicia (ARG)

Universitario (PER)

G2 (Grêmio ou Independente Del Valle)

Grupo B:

Olimpia (PAR)

Internacional (BRA)

Deportivo Táchira (VEN)

Always Ready (BOL)

Grupo C:

Boca Juniors (ARG)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

The Stongrest (BOL)

G4 (San Lorenzo ou Santos)

Grupo D:

River Plate (ARG)

Independente Santa Fe (COL)

Fluminense (BRA)

G3 (Bolívar ou Junior Barranquilla)

Grupo E:

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Sporting Cristal (PER)

Rentistas (URU)

Grupo F:

Nacional (URU)

Universidad Católica (CHI)

Argentino Juniors (ARG)

G1 (Libertad ou Atlético Nacional)

Grupo H:

Cerro Porteño (PAR)

Atlético-MG (BRA)

América de Cali (COL)

Deportivo Laguaira (VEN)