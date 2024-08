Léo Condé fala sobre chances de acesso do Ceará na Série B: ‘campeonato totalmente aberto’

Léo Condé, técnico do Ceará, comentou sobre as chances de acesso do Ceará após mais uma vitória na Série B do Brasileirão 2024. O treinador conversou com a imprensa após o Vovô vencer o Novorizontino na noite da última segunda-feira (26), no Castelão.

“É ir passo a passo. Um campeonato totalmente aberto. O importante é a gente continuar pontuando, ficando próximo desse bloco da frente, nas seis, oito rodadas finais é que realmente vai definir o acesso”, disse Condé.

Um jogo que sabíamos que seria muito difícil, o líder da competição, invicto há 12 jogos, sempre consegue bons resultados, melhor campanha fora de casa. [...] Acho que o principal hoje foi a equipe que competiu muito do primeiro ao último minuto, o espírito da Série B é dessa forma. Léo Condé Técnico do Ceará

Legenda: Saulo marcou o gol da vitória do Ceará contra o Novorizontino Foto: KID JUNIOR / SVM

O gol da vitória do Ceará foi marcado pelo atacante Saulo Mineiro, em cobrança de pênalti, na reta final do segundo tempo. Ao longo da partida, no entanto, o Vovô teve outras chances de balançar as redes adversárias.

“O Saulo briga e luta muito, dá profundidade, pressiona a saída de bola, ajuda na marcação e ainda tem a capacidade de fazer gols. É natural do torcedor querer que ele tenha o melhor aproveitamento, mas em alguns momentos vai oscilar, faz parte”, disse o técnico.

A gente sempre vai tentar ofertar o melhor jogo, vencer bem, mas vai ter aquele dia que as coisas não vão se encaixar, se não conseguir fazer um bom jogo do ponto de vista técnico, tático, a entrega não pode faltar nunca, deixar tudo dentro de campo. Léo Condé Técnico do Ceará

O Ceará volta a campo no próximo domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Amazonas, fora de casa.