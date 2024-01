O experiente atacante Jobson, ex-Botafogo, foi apresentado pelo Rio Branco-AC, time que disputará a Série D do Brasileirão em 2024. Aos 35 anos, o atleta fez sua primeira atividade com o restante do elenco, no CT José de Melo, nesta última segunda-feira (1).

Em um vídeo divulgado por meio das redes sociais, Jobson concedeu suas primeiras palavras com a camisa do Estrelão e se mostrou bastante motivado.