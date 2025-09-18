Diário do Nordeste
LDU x São Paulo na Libertadores: onde assistir e horário

Veja também as escalações para as quartas de final da Libertadores

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:40)
Jogada
Legenda: O São Paulo joga fora de casa contra a LDU na ida das quartas da Libertadores
Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

LDU e São Paulo se enfrentam na Libertadores nesta quinta-feira (18), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 19h, no estádio Casa Blanca, em Quito (EQU). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Paramount+ (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • LDU: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñonez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, José Quintero, Fernando Cornejo e Kevin Minda; Jeison Medina e Lisandro Alzugaray.
  • São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.

LDU X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quartas de final da Libertadores
  • Local: estádio Casa Blanca, em Quito (EQU)
  • Data: 18/09/2025 (quinta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
