LDU x São Paulo na Libertadores: onde assistir e horário
Veja também as escalações para as quartas de final da Libertadores
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:40)
LDU e São Paulo se enfrentam na Libertadores nesta quinta-feira (18), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 19h, no estádio Casa Blanca, em Quito (EQU). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Paramount+ (streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- LDU: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñonez; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, José Quintero, Fernando Cornejo e Kevin Minda; Jeison Medina e Lisandro Alzugaray.
- São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.
LDU X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA
- Competição: quartas de final da Libertadores
- Local: estádio Casa Blanca, em Quito (EQU)
- Data: 18/09/2025 (quinta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
Assuntos Relacionados