LDU x Botafogo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelas oitavas de Final do torneio continental

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:16)
Jogada
Legenda: Botafogo e LDU se enfrentam pela Libertadores
Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo enfrenta a LDU pela Copa Libertadores nesta quinta-feira (21), pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

No jogo de ida, o Glorioso ganhou por 1x0, no estádio Nilton Santos. Assim, o Botafogo joga por um empate para avançar no tempo normal. Se a LDU vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 gols, avança no tempo normal.

Quem avançar enfrenta o São Paulo nas quartas de final.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Paramount+ .

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LDU: 

Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, José Quintero e Gabriel Villamil; Lisandro Alzugaray, Bryan Ramírez e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes

Botafogo:

John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.


LDU X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Competição: Copa Libertadores
Local: Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.
Data: 21/08/2025
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: German Delfino (ARG)

