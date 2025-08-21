LDU x Botafogo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pelas oitavas de Final do torneio continental
O Botafogo enfrenta a LDU pela Copa Libertadores nesta quinta-feira (21), pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.
No jogo de ida, o Glorioso ganhou por 1x0, no estádio Nilton Santos. Assim, o Botafogo joga por um empate para avançar no tempo normal. Se a LDU vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 gols, avança no tempo normal.
Quem avançar enfrenta o São Paulo nas quartas de final.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão da Paramount+ .
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LDU:
Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, José Quintero e Gabriel Villamil; Lisandro Alzugaray, Bryan Ramírez e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes
Botafogo:
John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
LDU X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA
Competição: Copa Libertadores
Local: Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.
Data: 21/08/2025
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: German Delfino (ARG)