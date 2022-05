Lanterna, Fortaleza é o único time que ainda não venceu no Brasileirão

O Fortaleza amargou mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado (22), e é o único time que ainda não venceu na competição.

Até este fim de semana, o Atlético-GO também ainda não havia vencido, mas o Dragão superou o Coritiba, por 2 a 0, no sábado, e obteve o primeiro triunfo na competição, chegando aos seis pontos na tabela.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem apenas um ponto conquistado em 18 disputados e é o lanterna da Série A.

O Fortaleza possui um jogo a menos, já que o Clássico-Rei com o Ceará, pela 3ª rodada, foi adiado. A partida será realizada no dia 1º de junho.

O próximo desafio do Leão do Pici no Brasileirão será no próximo sábado (28), contra o Juventude, às 20h30min, na Arena Castelão.

VEJA MAIS Jogada Titi tem dentes quebrados em jogo contra o Fluminense e deve desfalcar Fortaleza na Libertadores