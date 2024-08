Kervin Andrade, do Fortaleza, é convocado pela Venezuela para Eliminatórias da Copa do Mundo

Kervin Andrade, meia-atacante do Fortaleza, foi convocado pela seleção da Venezuela para duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2028. A lista oficial foi divulgada pelo técnico Ricardo Valiño no início da tarde desta segunda-feira (26).

O meia-atacante do Fortaleza foi convocado para partidas contra Bolívia e Uruguai. O primeiro jogo, contra a Bolívia, será disputado no dia 5 de setembro. Cinco dias depois, no dia 10 de setembro, a Venezuela enfrenta o Uruguai.

A Venezuela atualmente ocupa a quarta colocação na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2028, somando nove pontos em seis rodadas, estando dentro da zona de classificação.

Kervin Andrade, de apenas 19 anos, soma 27 jogos, sete gols e cinco assistências com a camisa do Fortaleza na temporada 2024. Ele já foi convocado pela seleção da Venezuela em outras oportunidades, tendo disputado inclusive a Copa América.