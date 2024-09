Kauan, volante do Fortaleza, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20; veja lista

O volante Kauan, do Fortaleza, foi convocado para o período de treinamento da Seleção Brasileira Sub-20 na Granja Comary em preparação para o Sul-Americano da categoria. O atleta terá que se apresentar no dia 7 de outubro em Teresópolis-RJ, onde ficará concentrado até o dia 15.

Convocado pela primeira vez para defender a Amarelinha, Kauan agradeceu emocionado e anestesiado após receber a notícia, com orgulho de representar o Fortaleza na Seleção Brasileira.

"Primeiramente tenho que dar toda honra e toda glória para a Deus, porque sem ele nada disso seria possível. Fico muito feliz com essa oportunidade em representar a Seleção Brasileira na minha primeira convocação. Sempre quero dar o meu melhor, me esforçar e dar meu empenho ao máximo para representar também a instituição do Fortaleza", falou o volante, emocionado.

Legenda: Kauan foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para treinos visando o Sul-Americano no Peru Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Aos 19 anos, ele chegou ao Leão fazendo grandes partidas na categoria Sub-20 comandada por Léo Porto. Disputou Copa Fares Lopes, Campeonato Cearense e a Copa São Paulo de Futebol Jr. desse ano fazendo boas campanhas.

Integrado ao time de futebol profissional, o volante soma 22 jogos e um gol marcado no Clássico-Rei no Cearense deste ano. Além do estadual, atuou na Sul-Americana, Brasileirão Série A e Copa do Nordeste, a qual foi campeão, sendo seu primeiro título como jogador profissional.

Treinos da Seleção

A Seleção Brasileira vai para a terceira fase de preparação para o Sul-Americano da categoria, no Peru, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. No país sul-americano, o técnico e sua equipe vão em busca de defender o título conquistado de forma invicta em 2023.

Legenda: A Seleção Brasileira Sub-20 é comandada por Ramon Menezes Foto: Staff Images/CBF

Em junho, a Seleção teve uma semana de treinos na Granja que se encerrou com goleada por 7 a 0 sobre o Botafogo em jogo-treino. Mais recentemente, no início deste mês, o Brasil encarou o México, os atuais campeões da Concacaf Sub-20, em dois amistosos realizados em São Januário, no Rio de Janeiro. No primeiro duelo, venceu por 2 a 1 e, no segundo, por 3 a 2. As duas partidas foram marcadas pelo carinho da torcida com os atletas da Seleção Brasileira.

Convocados

Goleiros

Felipe Longo (Corinthians), Otávio (Cruzeiro), Robert Assunção (Atlético-MG)

Laterais

Arthur Gabriel (Palmeiras), Igor Eduardo (Grêmio), Igor Felisberto (São Paulo), Léo Derik (Athletico-PR)

Zagueiros

Arthur Dias (Athletico-PR), Benedetti (Palmeiras), Lyncon (Vasco), Pedro Kauã (Internacional)

Meio-campistas

Davi Goes (Juventude), Dudu (Athletico-PR), João Costa (Botafogo-SP), Kauan (Fortaleza), Larson (Goiás), Thalys (Palmeiras)

Atacantes

Adyson (América-MG), Gabriel GB (Vasco), Gustavo Prado (Internacional), Kenji (Cruzeiro), Luighi (Palmeiras) e Nathan (Grêmio)