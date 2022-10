Karoline Lima vai de encontro a Éder Militão: 'briga de gente grande'

A influenciadora cearense Karoline Lima se pronunciou sobre o suposto processo que seu ex, o jogador Éder Militão, move contra ela, para limitar, no valor de R$ 6 mil, a pensão alimentícia para a filha do casal, Cecília.

Na tarde desta quinta-feira (13), por meio dos Stories do Instagram, Karol disse que "foi pega de surpresa" e soube do processo por meio da mídia. Ela argumenta que ainda não teve acesso à ação, mas que agora vai expor sua versão e "comprar a briga".

“Minha advogada está correndo atrás disso. Mas eu só digo uma coisa para vocês, se nesse processo tiver realmente tudo isso que está saindo na mídia, o que eu torço que não, mas se tiver, eu só digo uma coisa: eu não vou mais me calar, não vou mais fingir que não tem nada acontecendo, não vou mais fechar os meus olhos. Pelo contrário, agora é briga de gente grande”, inicia ela.

“Sou mulher, sou mãe, tenho minha índole, tenho meu caráter, e graças a Deus tenho a minha voz. E talvez isso que incomode. Eu imagino quantas mulheres já passaram pela mesma situação que eu estou passando. Então agora vou usar a minha voz para expor tudo que passei, tudo que estou passando, tudo que enfrentei e estou enfrentando ainda. E agora, sim, agora sim vamos começar a colocar os pingos nos is”, afirmou a cearense.

Ainda de acordo com a influencer, ela tentou resolver a situação de forma extrajudicial, mas já que Éder "quer briga, vamos para a briga".

Entenda o caso

No processo, o atleta do Real Madrid teria alegado que ainda é um "jogador em ascensão" e se sustenta de uma profissão instável, por isso, não teria condições de arcar com um valor maior. Ainda na sua defesa, o zagueiro do Real Madrid diz que é o provedor da sua família (mãe, pai e irmãos) e que a influencer cearense tem condições de dar suporte a filha.

Os advogados também descrevem no processo que o jogador ficou surpreso com o anúncio da gravidez por parte de Karoline. Indo contra a história que a influenciadora contou, de que Militão sonhava em formar uma família e ser pai cedo.

Já a advogada de Karoline, Gabriella Garcia, rebateu os comentários sobre o processo. "Se ele realmente está falando esses absurdos, temos como rebater todos os pontos. O Éder tinha uma união estável com a Karol e pediu a filha. Não foi uma surpresa, não foi instantânea, nem muito menos a Karol estava buscando aposentadoria. Nenhuma mãe no puerpério merece passar por isso. Nenhuma mulher merece essa humilhação. A verdade será reestabelecida e a justiça será feita", declarou.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte