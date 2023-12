Justiça de São Paulo pede prisão preventiva de quatro suspeitos do sequestro de Marcelinho Carioca

A prisão preventiva de quatro suspeitos de envolvimento no sequestro de Marcelinho Carioca foi concedida pela Justiça de São Paulo. Conforme a Folha de S.Paulo, o pedido partiu da Delegacia Antissequestro. O delegado Fabio Nelson, chefe da divisão, declarou que os quatro foram ouvidos e confirmaram participação na ação.

A suspeita é que o grupo integra um bando especializado em sequestro para receber transferências por Pix. Três deles disseram ter cedido as contas bancárias para receber os valores do ex-jogador de futebol.

Por isso, o grupo deve responder por receptação, associação criminosa e sequestro. A polícia acredita que eles não sabiam que estavam sequestrando Marcelinho, tendo feito a escolha pelo carro que ele usava: uma Mercedes.

Outras duas pessoas também estão sendo investigadas por envolvimento no caso, compartilhou Fabio.

Entenda o caso

O ex-jogador de futebol foi vítima de sequestro, que estava desaparecido desde o último domingo (17), foi resgatado na tarde de segunda-feira (18). Aos 51 anos, o ídolo do Corinthians teria sido visto pela última vez indo para uma festa em Itaquera, bairro de São Paulo (SP), onde participava do evento "Tardezinha", do cantor Thiaguinho. O carro utilizado por ele para ir à festa foi encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes (SP).

Antes do resgate, ele gravou um vídeo com sinais de agressão, confirmando que estava em cativeiro. Na gravação, o ex-atleta aparece com um olho roxo e afirma que foi sequestrado porque saiu com uma mulher casada.

Marcelinho Carioca é considerado um dos maiores nomes da história do Corinthians, somando mais de 400 jogos com a camisa da equipe paulista. Ele também acumulou passagens por Flamengo, Santo André e outras equipes.