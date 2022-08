Justiça autoriza Renan a jogar fora do Brasil para retomar carreira após matar motociclista

O zagueiro Renan foi autorizado pela Justiça a jogar fora do Brasil para retomar a carreira como jogador. O atleta matou um motociclista atropelado na cidade de Bragança Paulista (SP). Bragantino e Palmeiras rescindiram contrato com atleta após o acidente.

A decisão da justiça atendeu pedido da defesa do jogador, para que ele pudesse trabalhar fora do país. Os advogados de Renan alegam dificuldade para o atleta atuar no Brasil novamente após o episódio e também lembram dos desligamentos dos times da Série A.

O zagueiro terá o passaporte devolvido e aí poderá deixar o Brasil para tentar voltar a trabalhar como atleta. No entanto, terá que se apresentar à Justiça a cada quatro meses ou quando for intimado. A decisão também foi aceita pelo Ministério Público e pelos advogados a família da vítima.

Responsável pela liberação, a juíza Nicole de Almeida Campos Leite Colombini considerou que Renan tem colaborado com as investigações e entrou em acordo com a família do motociclista Eliezer Pena. A vítima deixou esposa e duas filhas. Os valores do acordo não foram revelados.

