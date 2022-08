Renan assumiu ter bebido no dia do acidente em que atropelou e matou motociclista, diz testemunha

O zagueiro Renan, investigado pela morte de um motociclista na cidade de Bragança Paulista (SP), tem novo capítulo. Em depoimento, duas testemunhas afirmaram ter visto o jogador de 20 anos chorar e admitir que estava bêbado logo após o acidente. A informação foi divulgada pelo Uol.

Após atropelar e matar Eliezer Pena, o atleta teve contrato rescindido pelo Palmeiras e pelo Bragantino, a quem estava emprestado, por justa causa.

Depoimentos

Dois motoristas foram ouvidos pela Polícia Civil. Eles passagem pela rodovia Alkindar Monteiro no momento da colisão, no início da manhã do dia 22 de julho.

De acordo com o relatório dos depoimentos, o jogador foi visto chorando e chegou a admitir que estava bêbado. Ele também vomitou e ingeriu dois litros de água entregues por uma pessoa ainda não identificada. Além disso, também urinou no local.

No dia do acidente, por orientação do advogado, Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro com a Polícia Federal. Quatro horas depois, um exame clínico mostrou que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica.

Ainda no depoimento de uma das testemunhas, ela lembra que conduzia um caminhão a 70km/h quando foi ultrapassada pelo carro do zagueiro, um Honda Civic, numa curva com faixa contínua, onde esse tipo de manobra é proibida. Renan ainda dirigiu por cerca de 100 metros na contramão até colidir com a moto de Eliezer, que vinha no sentido oposto.

O caminhoneiro ainda relata ter parado o próprio veículo para verificar o estado da vítima, que ainda respirava. Depois, ouviu o jogador afirmar estar embriagado e ter ido a uma festa em Campinas.

Outra testemunha relatou ter visto o veículo conduzido pelo atleta trafegando no acostamento da rodovia pouco antes do acidente. Após a ocorrência, o motorista perguntou a Renan o que havia acontecido. O jogador explicou que havia dormido enquanto dirigia. Ainda de acordo com o motorista, ele estava com 'os olhos arregalados e vermelhos'.

O jogador está sem clube desde o acidente. Ele foi formado na base do Palmeiras e campeão mundial sub-17 com a seleção. O atleta recebeu propostas do exterior, mas o passaporte está retido pela Justiça.

