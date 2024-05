Junior Barranquilla x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Junior Barranquilla (COL) enfrenta o Botafogo em jogo da última rodada da fase de grupos da Libertadores 2024. O duelo ocorre nesta terça-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Metropolitano de Barranquilla.

A equipe colombiana lidera o Grupo D da competição, com 9 pontos conquistados. Já a equipe carioca está na segunda colocação do grupo, também com 9 pontos, mas atrás nos critérios de desempate.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida na ESPN 4 e Star+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Junior Barranquilla

Titulares: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Emanuel Olivera, Jermein Peña e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Victor Cantillo e Yimmi Chará, Déiber Caicedo, Luis Daniel González e Carlos Bacca.

Botafogo

Titulares: John Victor, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê-Tchê, Óscar Romero e Luiz Henrique; Júnior Santos.

FICHA TÉCNICA

Competição: Última rodada da fase de grupos da Libertadores 2024.

Local: Estádio Metropolitano de Barranquilla, Barranquilla, Colômbia.

Data: 28/05/2024 (terça-feira).

Horário: 19h00 (horário de Brasília).