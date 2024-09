Jovem cearense vai em busca do bicampeonato mundial de Beach Tennis na Itália

A jovem promessa do Beach Tennis, Natállia Brilhante, de apenas 16 anos, está prestes a marcar mais um capítulo em sua trajetória no esporte. Entre os dias 11 e 15 de setembro, a atleta natural de Fortaleza estará em Muravera, na Ilha da Sardenha, na Itália, para defender seu título mundial na categoria C no Campeonato Mundial de Beach Tennis, evento chancelado pela Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT).

Natállia Brilhante já é uma figura consolidada no cenário nacional e internacional do Beach Tennis. O seu primeiro título mundial foi conquistado em Fortaleza, durante a edição do WBS Brazil, em 2023. A coleção de títulos também inclui seis estaduais na categoria de duplas femininas e três na categoria de duplas mistas, dois títulos brasileiros na categoria sub-18 e um de campeã do Nordeste nas duplas femininas. Em 2023, sua temporada foi marcada por uma conquista notável: 34 títulos em torneios de diversos níveis, que vão do local ao internacional.

“A preparação para o Campeonato Mundial tem sido intensa. Além dos treinos, foco na alimentação e na fisioterapia são essenciais para manter o meu nível de performance. Estou muito animada para defender meu título e representar o Brasil no cenário global. Quero mostrar que o talento do Ceará pode brilhar ainda mais”, afirma Natállia.

Trajetória

Desde que começou sua jornada no Beach Tennis aos 14 anos, Natállia tem demonstrado uma combinação excepcional de técnica e energia, o que a levou a se tornar a única cearense a conquistar o título de campeã mundial pela IFBT na categoria C. Ela também se destaca como a única brasileira a ganhar esse título jogando na categoria individual contra adversários adultos, o que evidencia ainda mais seu talento e determinação.

Agora, após embarcar para a Sardenha no último dia 7, Natállia carrega consigo não apenas suas conquistas passadas, mas também o orgulho de representar o Brasil e o Ceará em um dos maiores palcos do Beach Tennis mundial contra os melhores talentos do esporte, o que promete uma competição eletrizante.