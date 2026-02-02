Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (2)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h15 | Al-Riyadh x Al-Nassr | Canal GOAT e Sportv
- 14h30 | Al-Hilal x Al-Ahli | Canal GOAT
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Kocaelispor x Fenerbahçe | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 15h45 | AVS x Braga | Xsports e Disney+
- 17h | Casa Pia x Porto | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 16h45 | Udinese x Roma | ESPN e Disney+
CAMPEONATO CARIOCA
- 17h | Maricá x Volta Redonda | Premiere
- 20h | Madureira x Vasco | Sportv, Premiere e ge tv
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Sunderland x Burnley | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Mallorca x Sevilla | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h | Floresta x Ferroviário | FCF TV
CAMPEONATO ARGENTINO
- 22h | Argentinos Juniors x Belgrano | Disney+
