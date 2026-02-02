Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:23)
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr
Foto: Abdullah Mahdi / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (2)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h15 | Al-Riyadh x Al-Nassr | Canal GOAT e Sportv
  • 14h30 | Al-Hilal x Al-Ahli | Canal GOAT

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Kocaelispor x Fenerbahçe | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 15h45 | AVS x Braga | Xsports e Disney+
  • 17h | Casa Pia x Porto | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 16h45 | Udinese x Roma | ESPN e Disney+

CAMPEONATO CARIOCA

  • 17h | Maricá x Volta Redonda | Premiere
  • 20h | Madureira x Vasco | Sportv, Premiere e ge tv

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Sunderland x Burnley | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Mallorca x Sevilla | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO CEARENSE

  • 19h | Floresta x Ferroviário | FCF TV

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 22h | Argentinos Juniors x Belgrano | Disney+
