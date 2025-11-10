Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (10)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (10)

MUNDIAL SUB-17

9h30 | Coreia do Sul x Costa do Marfim | FIFA+

9h30 | Suíça x México | FIFA+

10h30 | Colômbia x Coreia do Norte | FIFA+

10h30 | El Salvador x Alemanha | FIFA+

11h45 | Zâmbia x Brasil | CazéTV, Sportv 2 e FIFA+

11h45 | Honduras x Indonésia | FIFA+

12h45 | Egito x Inglaterra | FIFA+

12h45 | Venezuela x Haiti | FIFA+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

14h | Freiburg x Bayer Leverkusen | DAZN

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

16h30 | Salernitana x Crotone | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS (QUARTA DIVISÃO)

17h | Cheltenham x Notts County | Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

18h | Realidade Jovem x Santos | Paulistão (YouTube)

20h | Palmeiras x Corinthians | Sportv

CAMPEONATO ARGENTINO

19h | Deportivo Riestra x Independiente | ESPN 4 e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B