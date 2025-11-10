Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O experiente Giovanni Augusto, da Chapecoense, é o líder de assistências da Chapecoense
Foto: Rafael Bressan / Chapecoense

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (10)

MUNDIAL SUB-17

  • 9h30 | Coreia do Sul x Costa do Marfim | FIFA+
  • 9h30 | Suíça x México | FIFA+
  • 10h30 | Colômbia x Coreia do Norte | FIFA+
  • 10h30 | El Salvador x Alemanha | FIFA+
  • 11h45 | Zâmbia x Brasil | CazéTV, Sportv 2 e FIFA+
  • 11h45 | Honduras x Indonésia | FIFA+
  • 12h45 | Egito x Inglaterra | FIFA+
  • 12h45 | Venezuela x Haiti | FIFA+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 14h | Freiburg x Bayer Leverkusen | DAZN

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 16h30 | Salernitana x Crotone | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS (QUARTA DIVISÃO)

  • 17h | Cheltenham x Notts County | Disney+

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 18h | Realidade Jovem x Santos | Paulistão (YouTube)
  • 20h | Palmeiras x Corinthians | Sportv

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h | Deportivo Riestra x Independiente | ESPN 4 e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Chapecoense x América-MG | ESPN e Disney+
  • 19h | Botafogo-SP x Amazonas | Disney+
Assuntos Relacionados
Giovanni Augusto em ação pela Chapecoense

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 12 minutos
Imagem mostra Godofredo Pepey vestindo luvas de boxe e roupas de treino, posando em academia de boxe com sacos de pancada ao fundo.

Jogada

Lutador cearense Godofredo Pepey morre aos 38 anos nos EUA

Ele estava preso desde julho, acusado de agredir e sequestrar a esposa.

Carol Melo e Marcos Moreira Há 1 hora

Jogada

Fortaleza tem três suspensos para o jogo contra o Atlético-MG na quarta-feira

Tricolor de Aço faz jogo atrasado na quarta-feira, fora de casa, pela Série A

Vladimir Marques 09 de Novembro de 2025

Jogada

Condé celebra vitória sobre o Corinthians e mira competição internacional: 'Buscar pontuação maior'

Galeano marcou o gol da vitória alvinegra diante do Corinthians neste domingo

Crisneive Silveira 09 de Novembro de 2025

Jogada

Com falha bizarra do goleiro, Fortaleza empata com o Grêmio no Castelão e se complica na Série A

Goleiro Breno cedeu gol após falha bizarra ainda no 1º tempo

Vladimir Marques 09 de Novembro de 2025
jogador de futebol

Jogada

Ceará vence Corinthians fora de casa pela primeira vez na Série A e encaminha permanência

Galeano marcou o único gol da partida

Crisneive Silveira 09 de Novembro de 2025