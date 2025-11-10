Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (10)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (10)
MUNDIAL SUB-17
- 9h30 | Coreia do Sul x Costa do Marfim | FIFA+
- 9h30 | Suíça x México | FIFA+
- 10h30 | Colômbia x Coreia do Norte | FIFA+
- 10h30 | El Salvador x Alemanha | FIFA+
- 11h45 | Zâmbia x Brasil | CazéTV, Sportv 2 e FIFA+
- 11h45 | Honduras x Indonésia | FIFA+
- 12h45 | Egito x Inglaterra | FIFA+
- 12h45 | Venezuela x Haiti | FIFA+
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 14h | Freiburg x Bayer Leverkusen | DAZN
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h30 | Salernitana x Crotone | OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS (QUARTA DIVISÃO)
- 17h | Cheltenham x Notts County | Disney+
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 18h | Realidade Jovem x Santos | Paulistão (YouTube)
- 20h | Palmeiras x Corinthians | Sportv
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | Deportivo Riestra x Independiente | ESPN 4 e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Chapecoense x América-MG | ESPN e Disney+
- 19h | Botafogo-SP x Amazonas | Disney+
