Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (29)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h | Al-Fateh x Al-Ittihad | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
- 14h30 | Al-Qadsiah x Al-Hilal | Canal GOAT e Sportv 3
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 12h | Al-Qadsiah (F) x Al-Hilal (F) | Canal GOAT
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 12h | Enppi x Smouha | Link Sport Club Podcast
- 15h | Modern Sport x Ismaily | Link Sport Club Podcast
LIGA EUROPA
- 17h | Real Betis x Feyenoord | CazéTV
- 17h | Panathinaikos x Roma | CazéTV
CAMPEONATO CAPIXABA
- 18h | Capixaba x Vilavelhense | TVE ES
- 21h | Real Noroeste x Vitória-ES | TVE ES
CAMPEONATO ALAGOANO
- 18h | CSE x Penedense | NN Play
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h | Quixadá x Tirol | FCFTV
CAMPEONATO GOIANO
- 19h30 | Goiás x Abecat | Canal GOAT
CAMPEONATO PARAIBANO
- 19h30 | Serra Branca x Atlético-PB | Canal GOAT
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 20h | Mirassol x Vasco | Sportv e Premiere
- 21h30 | Botafogo x Cruzeiro | Prime Vídeo
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h30 | Sarmiento x Banfield | Disney+
