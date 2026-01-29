Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Legenda: Arthur Cabral comemora gol pelo Botafogo
Foto: Vítor Silva/Botafogo

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (29)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h | Al-Fateh x Al-Ittihad | Canal GOAT, BandSports, Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
  • 14h30 | Al-Qadsiah x Al-Hilal | Canal GOAT e Sportv 3

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 12h | Al-Qadsiah (F) x Al-Hilal (F) | Canal GOAT

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 12h | Enppi x Smouha | Link Sport Club Podcast
  • 15h | Modern Sport x Ismaily | Link Sport Club Podcast

LIGA EUROPA

  • 17h | Real Betis x Feyenoord | CazéTV
  • 17h | Panathinaikos x Roma | CazéTV

CAMPEONATO CAPIXABA

  • 18h | Capixaba x Vilavelhense | TVE ES
  • 21h | Real Noroeste x Vitória-ES | TVE ES

CAMPEONATO ALAGOANO

  • 18h | CSE x Penedense | NN Play

CAMPEONATO CEARENSE

  • 19h | Quixadá x Tirol | FCFTV

CAMPEONATO GOIANO

  • 19h30 | Goiás x Abecat | Canal GOAT

CAMPEONATO PARAIBANO

  • 19h30 | Serra Branca x Atlético-PB | Canal GOAT

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 20h | Mirassol x Vasco | Sportv e Premiere
  • 21h30 | Botafogo x Cruzeiro | Prime Vídeo

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h30 | Sarmiento x Banfield | Disney+
