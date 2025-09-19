Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: onde assistir nesta sexta-feira (19)

Confira as partidas e transmissões de 19 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Al-Hilal está na lista dos Jogos de Hoje na TV, enfrentando o Al Ahli no Campeonato Saudita
Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão Stuttgart x St. Pauli, na Bundesliga, com transmissão de Xsports, Sportv e OneFootball, Al Ahli x Al Hilal, no Campeonato Saudita, com transmissão de Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube), e Lyon x Angers, na CazéTV.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (19)

CAMPEONATO FINLANDÊS

  • 12h | Haka x Oulu | OneFootball e TV Green (YouTube)
  • 13h | KTP x Jaro | OneFootball e TV Green (YouTube)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h15 | Al Qadsiah x Al Khaleej | Canal GOAT
  • 12h35 | Al Fayha x Al Shabab | BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 15h | Al Ahli x Al Hilal | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 13h30 | Freiburg (F) x Hamburgo (F) | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 13h30 | Kaiserslautern x Preussen Münster | OneFootball
  • 13h30 | Arminia Bielefeld x Greuther Fürth | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 14h | Saarbrücken x Schweinfurt | OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h | Frosinone x Südtirol | OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Göztepe x Besiktas | Disney+

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 14h | Al Ahly x Ceramica Cleopatra | Link Sport Club Podcast (YouTube)

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 15h | Sparta Rotterdam x Twente | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h | Dunkerque x Le Mans | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Stuttgart x St. Pauli | Xsports, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 15h30 | Ravenna x Perugia | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

  • 15h30 | Tottenham (F) x Manchester City (F) | Canal GOAT e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h45 | Lyon x Angers | CazéTV

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Lecce x Cagliari | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Betis x Real Sociedad | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Middlesbrough x West Bromwich | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Rio Ave x Porto | ESPN 4 e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Novorizontino x Athletic | ESPN e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 20h | Defensor x Danubio | Disney+

COPA PAULISTA

  • 20h | Comercial x XV de Piracicaba | Ulisses TV (YouTube)

NWSL

  • 21h | Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) | Xsports e Canal GOAT

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h15 | Lanús x Platense | ESPN 4 e Disney+
Assuntos Relacionados

Jogada

Flamengo sofre gol no fim, mas vence Estudiantes por 2x1 no Maracanã pela Libertadores

Mengo jogará pelo empate em La Plata para se classificar para a semifinal

Vladimir Marques 18 de Setembro de 2025
jogador de basquete

Jogada

Harlem Globetrotters inicia turnê em Fortaleza, no CFO

Apresentação será no dia 24 de setembro

Redação 18 de Setembro de 2025
Foto de Fortaleza deve renovar com Marinho

Jogada

Fortaleza deve renovar com Marinho

Contrato vigente do atacante encerra no fim de 2025

Fernanda Alves e Ian Laurindo* 18 de Setembro de 2025
Ricardo Ângelo é o entrevistado do Jogada do Vozão

Jogada

Ceará aposta na psicologia para melhorar rendimento dos atletas | Jogada do Vozão #33

O Jogada do Vozão bateu papo com o psicólogo do Ceará, Ricardo Ângelo, que atua com o elenco de Léo Condé

Redação 18 de Setembro de 2025
Rodger Raniery candidato Ferroviário

Jogada

Procurador Geral do TJDF renuncia para concorrer à presidência do Ferroviário

Rodger Raniery já estava licenciado do cargo, mas decidiu encerrar de vez o vínculo com o tribunal para ser candidato na eleição coral

Brenno Rebouças 18 de Setembro de 2025
Foto de Josh Allen, jogador do Buffalo Bills, durante jogo contra o Jacksonville Jaguars na NFL

Jogada

Miami Dolphins x Buffalo Bills na NFL: veja onde assistir

Veja como assistir ao vivo ao jogo do Thursday Night Football

Daniel Farias 18 de Setembro de 2025