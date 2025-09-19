Jogos de hoje na TV: onde assistir nesta sexta-feira (19)
Confira as partidas e transmissões de 19 de setembro de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão Stuttgart x St. Pauli, na Bundesliga, com transmissão de Xsports, Sportv e OneFootball, Al Ahli x Al Hilal, no Campeonato Saudita, com transmissão de Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube), e Lyon x Angers, na CazéTV.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (19)
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 12h | Haka x Oulu | OneFootball e TV Green (YouTube)
- 13h | KTP x Jaro | OneFootball e TV Green (YouTube)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h15 | Al Qadsiah x Al Khaleej | Canal GOAT
- 12h35 | Al Fayha x Al Shabab | BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 15h | Al Ahli x Al Hilal | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 13h30 | Freiburg (F) x Hamburgo (F) | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 13h30 | Kaiserslautern x Preussen Münster | OneFootball
- 13h30 | Arminia Bielefeld x Greuther Fürth | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 14h | Saarbrücken x Schweinfurt | OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h | Frosinone x Südtirol | OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Göztepe x Besiktas | Disney+
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 14h | Al Ahly x Ceramica Cleopatra | Link Sport Club Podcast (YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 15h | Sparta Rotterdam x Twente | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h | Dunkerque x Le Mans | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Stuttgart x St. Pauli | Xsports, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 15h30 | Ravenna x Perugia | OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS FEMININO
- 15h30 | Tottenham (F) x Manchester City (F) | Canal GOAT e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h45 | Lyon x Angers | CazéTV
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Lecce x Cagliari | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Betis x Real Sociedad | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Middlesbrough x West Bromwich | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Rio Ave x Porto | ESPN 4 e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Novorizontino x Athletic | ESPN e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h | Defensor x Danubio | Disney+
COPA PAULISTA
- 20h | Comercial x XV de Piracicaba | Ulisses TV (YouTube)
NWSL
- 21h | Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) | Xsports e Canal GOAT
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h15 | Lanús x Platense | ESPN 4 e Disney+
