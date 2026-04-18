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5ª Corrida do Memorial Edson Queiroz reúne atletas e famílias em Cascavel neste sábado (18)

Corrida teve mais de 700 inscritos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:07)
Jogada
Legenda: Com mais uma edição realizada com sucesso, a Corrida do Memorial Edson Queiroz se firma como um evento que une esporte, cultura e legado, deixando sua marca no calendário esportivo do Ceará.
Foto: Fabiane de Paula

A cidade de Cascavel foi palco, neste sábado (18), de mais uma edição da tradicional corrida de rua do Memorial Edson Queiroz. Em sua quinta edição, o evento consolidou-se como uma das principais iniciativas esportivas e culturais da região, reunindo corredores de diferentes níveis, além de famílias inteiras em um momento de integração, saúde e homenagem.

Legenda: Organizada pelo Instituto Myra Eliane, a corrida integra a programação da Semana do Chanceler Edson Queiroz
Foto: Fabiane de Paula

A prova contou com percursos acessíveis, pensados tanto para iniciantes quanto para atletas mais experientes, além da já aguardada “corridinha infantil”, que chegou à sua quarta edição, incentivando desde cedo a prática esportiva entre crianças.

Organizada pelo Instituto Myra Eliane, a corrida integra a programação da Semana do Chanceler Edson Queiroz, que celebra o legado de um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro, Edson Queiroz. O evento vai além da competição, com o objetivo de promover qualidade de vida, bem-estar e valorização da história e da cultura local.

Segundo o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, a iniciativa tem um significado que ultrapassa o esporte:

“A cada edição da corrida do Memorial Edson Queiroz, reforçamos não apenas o incentivo à prática esportiva e ao bem-estar, mas, sobretudo, o compromisso de manter vivo um legado que transformou o Ceará e o Brasil. Chegar à quinta corrida e à quarta corridinha infantil é motivo de grande orgulho, pois vemos famílias inteiras reunidas, diferentes gerações participando e compreendendo a importância dessa história. A Semana do Chanceler Edson Queiroz é, para todos nós, um momento profundamente gratificante — uma oportunidade de homenagear a vida e a trajetória de um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro, cuja visão inovadora e dedicação ao desenvolvimento empresarial e educacional seguem inspirando o presente e construindo o futuro.”

Legenda: Presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, correu na prova dos 3km
Foto: Fabiane de Paula

Organização

A preparação para o evento envolveu uma estrutura pensada para garantir segurança, organização e uma experiência positiva aos participantes, reforçando o caráter inclusivo da corrida. Além disso, a proposta da iniciativa é estimular hábitos saudáveis e fortalecer o vínculo da população com ações que valorizam a memória e o desenvolvimento social.

Com mais uma edição realizada com sucesso, a Corrida do Memorial Edson Queiroz se firma como um evento que une esporte, cultura e legado, deixando sua marca no calendário esportivo do Ceará.

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