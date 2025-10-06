Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
Jogada
Legenda: Trevor Lawrence, jogador do Jacksonville Jaguars, durante jogo contra o Atlanta Falcons, pela pré-temporada da NFL 2024/25
Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NFL na TV desta segunda-feira (6) conta com partidas de futebol americano transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (6), NA NFL

  • 21h15 | Kansas City Chiefs x Jacksonville Jaguars | ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados
Palermo elogia reação do Fortaleza contra o Juventude

Jogada

Palermo elogia reação do Fortaleza contra o Juventude: ‘essa é a equipe que quero’

Tricolor do Pici venceu o Juventude de virada na Série A, jogando fora de casa

Daniel Farias Há 57 minutos
Foto de Trevor Lawrence, jogador do Jacksonville Jaguars

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Atletas do Racing comemoram gol no Colo-Colo em vitória no grupo do Fortaleza na Libertadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Ceará vence o Santos por 3x0 no Castelão e volta ao G10 da Série A

Vozão venceu com gols de Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral

Vladimir Marques 05 de Outubro de 2025
Floresta x Londrina no Domingão pela Série C do Brasileirão

Jogada

Floresta perde para Londrina e adia decisão do acesso para última rodada da Série C

Jogando em casa, no Domingão, o time cearense não teve boa atuação e foi derrotado

Redação 05 de Outubro de 2025
Moisés em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem boletim médico com seis jogadores; veja lista

O time cearense tem muitos desfalques na reta final da Série A

Alexandre Mota 05 de Outubro de 2025