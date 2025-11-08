Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (8)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Jogada
Legenda: Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers entram em quadra neste sábado (8), às 22h
Foto: Foto por KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (7) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (8), NA NBA

  • Washington Wizards x Dallas Mavericks | 21h | League Pass
  • Philadelphia 76ers x Toronto Raptors | 22h | League Pass
  • Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers | 22h | ESPN 2, Disney+ e League Passs
  • Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls | 22h | League Pass
  • Miami Heat x Portland Trail Blazers | 22h | League Pass
  • San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans | 22h | League Pass
  • Denver Nuggets x Indiana Pacers | 23h | League Pass
  • Los Angeles Clippers x Phoenix Suns | 0h30 | ESPN 2, Disney+ e League Pass
