Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (8)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (7) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (8), NA NBA
- Washington Wizards x Dallas Mavericks | 21h | League Pass
- Philadelphia 76ers x Toronto Raptors | 22h | League Pass
- Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers | 22h | ESPN 2, Disney+ e League Passs
- Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls | 22h | League Pass
- Miami Heat x Portland Trail Blazers | 22h | League Pass
- San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans | 22h | League Pass
- Denver Nuggets x Indiana Pacers | 23h | League Pass
- Los Angeles Clippers x Phoenix Suns | 0h30 | ESPN 2, Disney+ e League Pass
