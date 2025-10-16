Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (16)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:53)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (16) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (16), NA NBA
- 20h | New Orleans Pelicans x Orlando Magic | NBA League Pass
- 20h | Washington Wizards x Detroit Pistons | NBA League Pass
- 20h30 | Houston Rockets x Atlanta Hawks | NBA League Pass
- 21h | Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls | NBA League Pass
- 22h | Portland Trail Blazers x Utah Jazz | NBA League Pass
Assuntos Relacionados