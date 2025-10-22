Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (22)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:48)
Jogada
Legenda: Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA
Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (22) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (22), NA NBA

  • 20h | Charlotte Hornets x Brooklyn Nets | League Pass
  • 20h | New York Knicks x Cleveland Cavaliers | ESPN 2 e Disney+
  • 20h | Orlando Magic x Miami Heat | League Pass
  • 20h30 | Boston Celtics x Philadelphia 76ers | League Pass
  • 20h30 | Atlanta Hawks x Toronto Raptors | League Pass
  • 21h | Chicago Bulls x Detroit Pistons | League Pass
  • 21h | Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 21h | Milwaukee Bucks x Washington Wizards | League Pass
  • 22h | Utah Jazz x Los Angeles Clippers | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x San Antonio Spurs | ESPN 2 e Disney+
  • 23h | Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 23h | Phoenix Suns x Sacramento Kings | League Pass
