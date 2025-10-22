Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (22)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quarta-feira (22) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (22), NA NBA
- 20h | Charlotte Hornets x Brooklyn Nets | League Pass
- 20h | New York Knicks x Cleveland Cavaliers | ESPN 2 e Disney+
- 20h | Orlando Magic x Miami Heat | League Pass
- 20h30 | Boston Celtics x Philadelphia 76ers | League Pass
- 20h30 | Atlanta Hawks x Toronto Raptors | League Pass
- 21h | Chicago Bulls x Detroit Pistons | League Pass
- 21h | Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans | League Pass
- 21h | Milwaukee Bucks x Washington Wizards | League Pass
- 22h | Utah Jazz x Los Angeles Clippers | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x San Antonio Spurs | ESPN 2 e Disney+
- 23h | Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 23h | Phoenix Suns x Sacramento Kings | League Pass
