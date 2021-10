Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste sábado (30/10)

O sábado (30) de futebol será de bola rolando nas quatro principais divisões do Campeonato Brasileiro, além da Pré-Copa do Nordeste. As ligas europeias também movimentam a rodada.

VEJA O HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS DESTE SÁBADO (30)

Campeonato Brasileiro Série A

Athletico-PR x Santos - 17h - TNT

Flamengo x Atlético-MG - 19h - Premiere

Juventude x Bahia - 19h15 - TNT e Premiere

América-MG x Fortaleza - 21h - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Ponte Preta x Vitória - 16h - SporTV e Premiere

Confiança x Londrina - 18h45 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Manaus x Tombense - 17h - Band e DAZN

Ypiranga-RS x Novorizontino - 19h - Band

Campeonato Brasileiro Série D

Campinense x Atlético-CE - 16h - TV Brasil e elevensports.com

Pré-Copa do Nordeste

Moto Club x CRB-AL - 15h30 - Nordeste FC e YouTube da Copa do Nordeste

Campeonato Inglês

Leicester x Arsenal - 08h30 - Star+

Burnley x Brentford - 11h - Star+

Liverpool x Brighton - 11h - ESPN Brasil e Star+

Manchester City x Crystal Palace - 11h - Star+

Newcastle x Chelsea - 11h - Fox Sports e Star+

Watford x Southampton - 11h - Star+

Tottenham x Manchester United - 13h30 - ESPN Brasil e Star+

Campeonato Espanhol

Elche x Real Madrid - 09h - ESPN Brasil e Star+

Sevilla x Osasuna - 11h15 - Star+

Valencia x Villarreal - 13h30 - Star+

Barcelona x Alavés - 16h - Star+

Campeonato Italiano

Atalanta x Lazio - 10h - ESPN 2 e Star+

Hellas Verona x Juventus - 13h - Star+

Torino x Sampdoria - 15h45 - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

Borussia Dortmund x Colônia - 10h30 - Sem informação de transmissão

Bayer Leverkusen x Wolfsburg - 10h30 - Sem informação de transmissão

Union Berlin x Bayern de Munique - 10h30 - Sem informação de transmissão

Freiburg x Greuther Fürth - 10h30 - Sem informação de transmissão

Arminia Bielefeld x Mainz - 10h30 - Sem informação de transmissão

Eintracht Frankfurt x RB Leipzig - 13h30 - Sem informação de transmissão

Campeonato Francês

Metz x Saint-Étienne - 12h - Sem informação de transmissão

Lyon x Lens - 16h - ESPN Brasil e Star+

Campeonato Português

Porto x Boavista - 13h - Sem informação de transmissão

Estoril x Benfica - 15h - Fox Sports e Star+

Sporting x Vitória de Guimarães - 17h15 - Fox Sports e Star+