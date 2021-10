Jogos de hoje: confira partidas de futebol desta segunda-feira (11/10)

A segunda-feira (11) de futebol será de bola rolando na Série A e C do Campeonato Brasileiro. Além disso, as Eliminatórias da Europa e da África também terão rodadas disputadas.

JOGOS DE HOJE: VEJA HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS AO VIVO DESTA SEGUNDA (11)

Campeonato Brasileiro Série A

Cuiabá x São Paulo - 20h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

Paysandu x Botafogo-PB - 20h - DAZN

Eliminatórias da Europa

Chipre x Malta - 13h - Estádio TNT Sports

Belarus x República Tcheca - 15h45 - Estádio TNT Sports

Estônia x País de Gales - 15h45 - Estádio TNT Sports

Letônia x Turquia - 15h45 - Estádio TNT Sports

Holanda x Gibraltar - 15h45 - Space e Estádio TNT Sports

Noruega x Montenegro - 15h45 - Estádio TNT Sports

Croácia x Eslováquia - 15h45 - Estádio TNT Sports

Eslovênia x Rússia - 15h45 - Estádio TNT Sports

Islândia x Liechtenstein - 15h45 - Estádio TNT Sports

Macedônia do Norte x Alemanha - 15h45 - TNT e Estádio TNT Sports

Romênia x Armênia - 15h45 - Estádio TNT Sports

Eliminatórias da África

Moçambique x Camarões - 10h - Sem informação de transmissão

Gabão x Angola - 10h - Sem informação de transmissão

Burkina Faso x Djibuti - 13h - Sem informação de transmissão

Costa do Marfim x Malawi - 13h - Sem informação de transmissão

Líbia x Egito - 16h - Sem informação de transmissão