Macedônia do Norte x Alemanha: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

A Alemanha pode ter uma tarde/noite importante, nesta segunda-feira, às 15h45h. Os tetracampeões do mundo podem garantir vaga matematicamente para a Copa do Mundo do Catar 2022. Basta uma vitória sobre a Macedônia do Norte, fora de casa, seguido de um tropeço da Armênia, que enfrenta a Bulgária.

Após eliminação precoce na Copa do Mundo da Rússia 2018, o time do técnico Hansi-Flick terá oportunidade de escrever uma nova história em copas ao mesclar uma equipe experiente e jovens talentos e também de 'vingar' a derrota surpreendente dos alemães contra este mesmo adversário no primeiro turno das Eliminatórias, quando foram superados por 2 a 1.

Nas Eliminatórias europeias, os líderes dos grupos garantem vaga direta, enquanto os segundos colocados vão para a repescagem.

Para o jogo desta tarde, a Alemanha não conta com um dos seus principais jogadores. Manuel Neuer está fora do confronto, em virtude de uma lesão. Outro que também não joga é o lateral-esquerdo Gosens.

Provável escalação

MACEDÔNIA DO NORTE (Técnico: Igor Angelovski)

Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Ristevski e Alioski; Elmas, Kostadinov, Spirovski e Churlinov; Ristovski e Trajkovski

ALEMANHA (Técnico: Hansi-Flick)

Ter Stegen; Hofmann, Sule, Rudiger e Kehrer; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Gnabry; Havertz

Ficha técnica

Macedônia do Norte x Alemanha

Data e horário: 11/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

Local: Arena Toše Proeski, em Escópia (MAC)

Onde assistir: TNT

