Clube japonês quer empréstimo de Luan Freitas, do Fortaleza

O zagueiro Luan Freitas, do Fortaleza, foi procurado pelo clube japonês Cerezo Osaka. O time asiático vai tentar um empréstimo do atleta com pagamento de compensação financeira e obrigação de compra em caso de metas atingidas. A informação é do ge.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a diretoria do clube nega que haja uma negociação pelo defensor. Titular do Tricolor na Série B, Luan Freitas chegou no início da temporada no Pici e tem contrato em definitivo com o Fortaleza até o final de 2027. O defensor já defendeu o Leão em 28 jogos neste ano.

Luan Freitas foi contratado pelo Fortaleza junto ao Fluminense e o clube carioca mantém porcentagem de direitos econômicos, e também lucraria em caso de negociação do zagueiro. O zagueiro de 25 anos é cria da base do time das Laranjeiras. Ele fez parte da geração que teve André, João Pedro e Luiz Henrique nos campos de Xerém. Ao subir ao time profissional, o atual camisa 4 do Leão sofreu com lesões e teve dificuldades no Fluminense.

Depois de sair do tricolor carioca, o defensor foi emprestado ao Londrina, Paysandu e Juventude, quando disputou a Série A ano passado. O atleta chegou ao Fortaleza neste ano e é um dos atletas mais utilizados por Thiago Carpini na Série B.