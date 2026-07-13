Seleção Brasileira masculina pode voltar a jogar na Arena Castelão em 2027

A Arena Castelão poderá receber um amistoso da Seleção Brasileira masculina. O Diário do Nordeste apurou que a Federação Cearense de Futebol foi procurada pela CBF para saber do interesse em ser palco do evento na Data Fifa de novembro. Embora a sondagem inicial tenha sido para uma Data Fifa ainda deste ano, a tendência é que a partida aconteça apenas em 2027, ano em que Fortaleza será cidade-sede da Copa do Mundo Feminina.
O movimento faz parte do planejamento da entidade comandada por Samir Xaud para reaproximar a Canarinho da torcida brasileira. Historicamente, o grupo pouco joga na região Nordeste. Este seria um novo passo nesse sentido. Esta informação foi dada inicialmente pelo Estadão.
Em junho deste ano, a Seleção feminina participou de amistoso contra os Estados Unidos na Arena. Mais de 55 mil pessoas lotaram o estádio, que registrou recorde de público da equipe em amistosos no país.
A última vez que a Seleção masculina jogou na capital cearense foi em 2015, há 11 anos, em duelo válido pelas Eliminatórias do Mundial, quando superou a Venezuela por 3 a 1, sob comando do técnico Dunga. Willian (2) e Ricardo Oliveira marcaram os gols da vitória da Canarinho.
O ciclo da Seleção Brasileira e da política interna da CBF até o Mundial de 2026 foi de altos e baixos. Em 2026, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de forma precoce. O grupo comandado por Carlo Ancelotti deixou a competição após ser derrotado por 2 a 1 pela Noruega nas oitavas da competição. Foi a pior campanha da Canarinho em Mundiais desde 1990.
O Brasil volta a campo nos dias 24 e 29 de setembro, quando enfrenta a Austrália em dois amistosos naquele país. Veja mais detalhes aqui.