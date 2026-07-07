Quando o Brasil volta a jogar? Veja a agenda da Seleção após a Copa do Mundo 2026

Convocação deve ser realizada no início de setembro

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 19:25 (Atualizado às 19:26)
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Legenda: Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF
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Eliminado da Copa do Mundo de 2026, o Brasil terá agenda de jogos em breve. A seleção se despediu da competição nas oitavas de final e agora foca nos próximos passos. Assim, após período de descanso, o técnico Carlo Ancelotti terá compromisso somente em setembro. 

A Seleção terá dois amistosos. Um será no dia 25 de setembro e outro quatro dias depois. O adversário será a Austrália. As partidas serão nas cidades de Townsville e Brisbane, respectivamente, casa adversária. 

O grupo comandado por Carlo Ancelotti deve disputar ainda um terceiro amistoso na mesma Data Fifa, que termina no dia 6 de outubro. O confronto deverá ser no continente asiático. A convocação para as disputas deve ser realizada no início de setembro.  

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