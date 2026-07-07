Quando o Brasil volta a jogar? Veja a agenda da Seleção após a Copa do Mundo 2026

Eliminado da Copa do Mundo de 2026, o Brasil terá agenda de jogos em breve. A seleção se despediu da competição nas oitavas de final e agora foca nos próximos passos. Assim, após período de descanso, o técnico Carlo Ancelotti terá compromisso somente em setembro.

A Seleção terá dois amistosos. Um será no dia 25 de setembro e outro quatro dias depois. O adversário será a Austrália. As partidas serão nas cidades de Townsville e Brisbane, respectivamente, casa adversária.

O grupo comandado por Carlo Ancelotti deve disputar ainda um terceiro amistoso na mesma Data Fifa, que termina no dia 6 de outubro. O confronto deverá ser no continente asiático. A convocação para as disputas deve ser realizada no início de setembro.