O Brasil hoje se limita a fornecer pé de obra ao futebol mundial
Enquanto o futebol sul-americano se estagnou, o europeu se estruturou
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
O Brasil ficou fora da final da Copa do Mundo pela 6ª vez seguida. E, desde 2014, não alcança as semifinais.
Para o comentarista Wilton Bezerra, o futebol sul-americano, e em especial o brasileiro, vive uma estagnação.
Em contrapartida, o futebol europeu, que já esteve abaixo do sul-americano, conseguiu se estruturar.
"O Brasil se limita a fornecer pé de obra", reflete Wilton Bezerra, comentarista do Sistema Verdes Mares.
E aí, torcedor, o que você acha que o Brasil precisa para voltar ao topo do futebol mundial?
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