Semifinais da Copa 2026 estão definidas só com campeões do mundo e prometem demais

O sábado foi de definição dos semifinalistas da Copa do Mundo 2026. Inglaterra e Argentina se juntaram as já classificadas França e Espanha e formarão as pesadas semifinais, só com campeões do mundo.

A Inglaterra eliminou a Noruega na prorrogação por 2x1, enquanto a Argentina também precisou do tempo extra para eliminar a Suíça, por 3x1.

As semifinais serão espetaculares: Espanha x França; Argentina x Inglaterra, que jogam na semana que vem, para deleite dos amantes do futebol.

Legenda: As semifinais da Copa do Mundo 2026 estão definidas com dois jogaços Foto: ARTE JOGADA

Claro que para Brasil e Alemanha que têm mais títulos e camisas mais pesadas que os 4 semifinalistas é um pesadelo, mas ambos foram incompetentes e não conseguiram chegar até aqui.

Assim, os 4 que chegaram formam a semifinal mais forte possível, o que garantem dois jogos espetaculares e claro, uma final gigante, independente da combinação.

Os jogos serão na semana que vem, no dia 14 - França x Espanha em Dallas - e no dia 15 - Argentina x Inglaterra em Atlanta, sem favoritos, com dois jogos que prometem ser equilibrados.

Análise dos confrontos

França x Espanha é um jogo nivelado por cima, pela qualidade das duas, pelo futebol que elas jogam, em duelos de estilos.

São os dois melhores times do mundo, em termos de jogo, de desempenho. Enquanto a França é um time vertical, e tem um quarteto espetacular como Mbappé, Olise, Dembelé e Doué, enquanto a Espanha controla o jogo com passes incessantes e precisos com o trio Rodri, Ruiz e Pedri.

Já Inglaterra e Argentina, não estão jogando bem, chegaram até aqui no limite e farão um duelo cercado de rivalidade, por tudo que envolve.

A guerra das Malvinas em 1982, o jogaço na Copa de 1986 com gol do gigante Maradona de mão - "La mano de Dios", , e os jogos em Copas seguintes, como 1998 com a Argentina eliminando a Inglaterra nos pênaltis em jogo da expulsão de Beckham, e a Inglaterra se vingando ao eliminar a Albiceleste em 2002 ainda na 1ª Fase com gol do mesmo Beckham.

Em campo, Messi lidera a Argentina e carrega a atual campeã do Mundo nas costas, enquanto Bellingham faz o mesmo na Inglaterra. Será um jogaço.