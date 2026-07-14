CBF traça metas para a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030; Veja quais

Seleção será comandada por Carlo Ancelotti na Copa América e Eliminatórias

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 20:25 (Atualizado às 20:42)
capa da noticia
Legenda: Ancelotti iniciará um ciclo completo na Seleção Brasileira para 2030
Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A CBF realizou na tarde desta terça-feira (14), uma reunião de planejamento para o ciclo da Seleção Brasileira Masculina até 2030.

Será um cliclo completo de 4 anos após a participação ruim em 2026, com o 11º lugar após a eliminação nas Oitavas de Final. No ciclo anterior, desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, foram apenas 13 meses de trabalho até o Mundial.

No planejamento da CBF, os objetivos estão traçados até a Copa do Mundo: Vencer a Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

O Brasil foi eliminado na Oitavas de Final da Copa do Mundo ao perder para a Noruega
Legenda: O Brasil foi eliminado na Oitavas de Final da Copa do Mundo ao perder para a Noruega
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

No último ciclo, para a Copa 2026, o Brasil foi apenas o 6º lugar na Copa América, sendo eliminado pelo Uruguai nos pênaltis nas quartas de final. Nas Eliminatórias, foi 5º, atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai.

Antes dos dois compromissos oficiais, a Seleção Brasileira fará amistosos das Datas FIFA. Em setembro já haverão amistosos contra a Austrália. 

Presidente da CBF avalia

“Claro que esperávamos um resultado mais positivo (na Copa do Mundo Masculina), mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino. Então o trabalho não para, é contínuo. Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/cbf Esportes/seleção brasileira

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia CBF traça metas para a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030; Veja quais
Jogada

CBF traça metas para a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030; Veja quais

Seleção será comandada por Carlo Ancelotti na Copa América e Eliminatórias

Vladimir Marques

Há 26 minutos

Imagem da notícia Espanha vence a França e é finalista da Copa do Mundo 2026
Jogada

Espanha vence a França e é finalista da Copa do Mundo 2026

A Roja domina a partida e vence com autoridade a semifinal da Copa

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Presidente da Comissão de Arbitragem da FCF é afastado do cargo; veja nome cotado para substituí-lo
Jogada

Presidente da Comissão de Arbitragem da FCF é afastado do cargo; veja nome cotado para substituí-lo

Enquanto novo presidente não é oficializado, a arbitragem cearense passa a ser comandada, de maneira interina, por Almeida Filho

André Almeida

Imagem da notícia França x Espanha pela Copa do Mundo: Como foi o Tempo Real
Jogada

França x Espanha pela Copa do Mundo: Como foi o Tempo Real

Partida válida pelas semifinais

Redação

Imagem da notícia Últimas notícias do Ceará: reforço anunciado, atacante acertado e jogador de saída
Jogada

Últimas notícias do Ceará: reforço anunciado, atacante acertado e jogador de saída

Jogada do Vozão desta terça-feira (14) repercute o anúncio de Sávio, o acerto com Nico Ferreira e mais informações

Daniel Farias

Imagem da notícia Ceará anuncia lateral-esquerdo Sávio até o fim de 2026
Jogada

Ceará anuncia lateral-esquerdo Sávio até o fim de 2026

O atleta estava livre no mercado desde março após deixar o Remo

Alexandre Mota