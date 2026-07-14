CBF traça metas para a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030; Veja quais

A CBF realizou na tarde desta terça-feira (14), uma reunião de planejamento para o ciclo da Seleção Brasileira Masculina até 2030.
Será um cliclo completo de 4 anos após a participação ruim em 2026, com o 11º lugar após a eliminação nas Oitavas de Final. No ciclo anterior, desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, foram apenas 13 meses de trabalho até o Mundial.
No planejamento da CBF, os objetivos estão traçados até a Copa do Mundo: Vencer a Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.
No último ciclo, para a Copa 2026, o Brasil foi apenas o 6º lugar na Copa América, sendo eliminado pelo Uruguai nos pênaltis nas quartas de final. Nas Eliminatórias, foi 5º, atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai.
Antes dos dois compromissos oficiais, a Seleção Brasileira fará amistosos das Datas FIFA. Em setembro já haverão amistosos contra a Austrália.
Presidente da CBF avalia
“Claro que esperávamos um resultado mais positivo (na Copa do Mundo Masculina), mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino. Então o trabalho não para, é contínuo. Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.