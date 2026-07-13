Ceará empata com o Athletic no PV e se mantém no Z4 da Série B

Uma vitória tiraria o Vovô da zona de rebaixamento, mas a equipe ficou no 0x0 e se manteve no Z4

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 22:25 (Atualizado às 22:32)
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Legenda: O Ceará ficou no empate com o Athletic em jogo de baixo nível técnico
Foto: KID JUNIOR / SVM
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O Ceará empatou em 0x0 com o Athletic-MG no estádio Presidente Vargas e continua no Z4 da Série B. O Vovô fez uma partida ruim, com muitos erros e amargou o resultado em casa.

Assim, o Ceará se mantém em 17º, agora com 18 pontos em 17 rodadas. O time está 1 ponto do Londrina, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, a penúltima do 1º turno, o Vozão joga fora de casa contra o América-MG, na sexta-feira (17), às 19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). 

Como foi o jogo

O Ceará começou o jogo com muita dificuldade de criar jogadas de perigo. As principais tentativas eram com Lucas Mugni, mandando a bola na área, mas o goleiro Luan Poli defendia.

Aos 25, Lucca mandou para o meio da área e Juan Alano não chegou por pouco.

E na melhor chance do Ceará, Melk arriscou e a bola passou perto.

Na melhor chance do Athletic, Jota mandou de longe e assustou Richard.

O Ceará vive momento ruim na Série B e não vence há 5 jogos
Legenda: O Ceará vive momento ruim na Série B e não vence há 5 jogos
Foto: KID JUNIOR / SVM

Nada de gol

A etapa final começou com o time visitante perdendo gol feito. Aos 7, Max roubou a bola no meio do campo, ficou de frente para Richard, mas errou a cavadinha, mandando pra fora.

O Ceará respondeu aos 9, com Bryan Borges arriscando de muito longe e o goleiro Luan Polli, defendendo de manchete.

O Ceará criou outra chance aos 14, com Vina cobrando falta com efeito e o goleiro espalmando para escanteio.

Na cobrança, a bola chega em Vina e ele cabeceia pra fora, com perigo.

Aos 24, em uma jogada confusa, o Ceará quase marca: Melk chuta. Luan Polli defende, a bola sobra para Lucca, que chuta desequilibrado em cima da defesa, que afasta.

O Vovô teve boa chance em cabeçada de Lucca pra fora, aos 39, e o Athletic uma grande chance de vencer em lance aos 44, quando Ian Luccas finalizou e Richard fez defesa incrível.

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