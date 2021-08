A segunda-feira (02) de futebol será de encerramento de rodada na Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, as semifinais do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio movimentam o início da manhã.

Futebol feminino - Jogos Olímpicos de Tóquio

Estados Unidos x Canadá - 05h

Austrália x Suécia - 08h

Campeonato Brasileiro Série C

Paraná x Ypiranga-RS - 20h

Campeonato Amapaense

São Paulo-AP x Trem - 20h