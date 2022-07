A agenda do futebol desta quinta-feira (7) terá Libertadores, Sul-Americana e Série B do Brasileirão. O destaque vai para o jogo do Fortaleza, que encara o Estudiantes em busca de vaga inédita da Libertadores. Confira a programação:

LIBERTADORES

21h30 - Estudiantes x Fortaleza - transm

SUL-AMERICANA

19h15 - Lanús x Independiente del Valle

21h30 - Atlético-GO x Olimpia

21h30 - São Paulo x Universidad Católica



BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h - CSA x Ponte Preta

