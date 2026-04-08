Jogo do Fortaleza contra América-RN vive impasse devido show de Henrique e Juliano; entenda

A partida entre América-RN e Fortaleza pela Copa do Nordeste de 2026 está sem local definido no momento. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou o confronto para a próxima quinta-feira (16), às 19h, na Arena das Dunas, mas o estádio está indisponível por conta de um show.

No sábado (18), a dupla sertaneja Henrique e Juliano realiza uma apresentação no equipamento. Apesar de ser uma data posterior, o América-RN foi comunicado que a organização do evento necessita de 10 dias para montagem da estrutura. E esse tempo coincide com a previsão da partida.

Assim, as partes conversam para definir uma solução, visto a falta de praças esportivas em Natal. Isso porque o outro estádio possível é o Frasqueirão, que é do ABC, o arquirrival do América-RN. E essa condição, historicamente, impede que o Mecão então utilize esse espaço para mandar um jogo.

Legenda: O estádio Frasqueirão é a casa do ABC em Natal/RN Foto: divulgação / Frasqueirão

Por isso, a situação é complexa. Em contato com o Diário do Nordeste, o América-RN informou que o prazo solicitado pela empresa é fora do comum e que montou uma logística para viabilizar a montagem em menos tempo com a antecipação da partida para quarta (15) no mesmo local. A proposta é avaliada pelos responsáveis da Arena da Dunas, que hoje tem gerenciamento privado.

A reportagem também entrou em contato com o Fortaleza, que informou não ter conhecimento sobre a indefinição, mas pontuou que não tem data disponível no calendário para o adiamento do confronto. Logo, caso não seja possível realizar o jogo em Natal, uma solução seria mudar o Estado.

O confronto é válido pela 4ª rodada. Antes, o time leonino encara o Ceará na 3ª rodada nesta quarta-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão. Já o América-RN entrou em campo na terça (7), mas perdeu para o ABC por 3 a 0. Essa partida específica foi disputada justamente na Arena das Dunas.