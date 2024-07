Jogo de Ceará e Internacional, pelo Brasileirão Sub-20, é marcado por confusão entre jogadores

O confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta quarta-feira (31), foi marcado por confusão entre atletas de Internacional e Ceará. A partida que acontecia no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS, foi paralisada aos 14 minutos do primeiro tempo e depois reiniciada.

Os atletas entraram em conflito depois de falta marcada em cima do camisa 11 do vovô Kadu. Na confusão, o árbitro Jonathan Giovanella Vivian expulsou seis jogadores, três de cada lado. Pelo Ceará, o volante Fabrício, o meia Caio Rafael e o atacante Pablo.

VEJA O VÍDEO

O Diário do Nordeste procurou o Ceará Sporting Club ainda no decorrer da partida para saber sobre o ocorrido. O clube lançou nota, mas espera o término da partida para apurar o episódio.

O Ceará reprova qualquer tipo de violência dentro ou fora de campo e aguarda o encerramento da partida para uma apuração mais precisa dos fatos e adoção de medidas cabíveis.