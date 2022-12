Jogo das Estrelas: confira horário, onde assistir e principais convidados

O Jogo das Estrelas 2022 acontece nesta quarta-feira (28), às 20h30 de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O evento é realizado pelo ex-jogador Zico, considerado um dos maiores jogadores da história do Flamengo.

Entre os convidados para a partida estão grandes nomes do futebol brasileiro do passado e do presente. Entre os craques do passado estão Zico, Júnior, Andrade, Petkovic e Adriano. Já entre os craques do presente estão Everton Ribeiro e Arrascaeta, do Flamengo, e Endrick, do Palmeiras.

A expectativa é de grande público no Maracanã. Na tarde da última terça-feira (27), mais de 40 mil ingressos já haviam sido vendidos para o Jogo das Estrelas.

Antes do duelo principal, que contará com a participação de grandes nomes do futebol brasileiro, acontecerá o Jogo dos Artistas, envolvendo algumas celebridades brasileiras. O duelo entre artistas está marcado para às 18h. Também haverá um show do cantor Diogo Nogueira.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV.

CONVIDADOS CONFIRMADOS

Goleiros | Carlos Germano e Gabriel

Laterais | Léo Moura e Gilberto

Zagueiros | Juan, Lugano, Mozer, Aldair, Mauro Galvão, Ronaldo Angelim, Dedé e Fernando

Meias | Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Luisinho Quintanilha, Carlos Alberto Santos, Magrão, Richarlyson, Diego Ribas, Petkovic, Ramon, Tita, Lúcio Flávio, Mauro Silva, Zé Roberto, Elias, Everton Ribeiro e Arrascaeta

Atacantes | Adriano Imperador, Nunes, Jardel, Dodô, Grafite, Hernane Brocador, Sávio, Zé Roberto, Alex Dias, Bruno Mendes, Endrick, Jeffinho e Marcos Paulo

JOGO DAS ESTRELAS 2022 | FICHA TÉCNICA

Local | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data | 28/12/2022 (quarta-feira)

Horário | 20h30 (de Brasília)